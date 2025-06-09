Российские военные атаковали аэродром ВСУ

1 июня ВСУ атаковали аэродромы в ряде регионов России при помощи FPV-дронов, вылетавших из фур, тайно размещенных вблизи российских военных объектов. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары были отражены. В Мурманской и Иркутской областях нескольких единиц авиатехники воспламенились, но они были потушены.