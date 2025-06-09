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Российские военные атаковали аэродром ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинскому аэродрому базирования самолетов тактической авиации в районе Дубно Ровенской области. Атака была совершена ночью с использованием высокоточного оружия большой дальности, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что удар стал одним из ответов на киевские террористические атаки по военным аэродромам России.

Помимо этого, ВС РФ с помощью высокоточного дальнобойного оружия и беспилотников атаковали предприятия, производящие вооружение и военную технику, цехи сборки ударных БПЛА, склады боеприпасов, вооружения и военной техники украинской армии. Все цели были поражены, уточнили в Минобороны.

6 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все действия российских военных в рамках спецоперации являются реакцией на террористические действия Киева.

1 июня ВСУ атаковали аэродромы в ряде регионов России при помощи FPV-дронов, вылетавших из фур, тайно размещенных вблизи российских военных объектов. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары были отражены. В Мурманской и Иркутской областях нескольких единиц авиатехники воспламенились, но они были потушены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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