Российские военные атаковали аэродром ВСУ
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинскому аэродрому базирования самолетов тактической авиации в районе Дубно Ровенской области. Атака была совершена ночью с использованием высокоточного оружия большой дальности, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что удар стал одним из ответов на киевские террористические атаки по военным аэродромам России.
Помимо этого, ВС РФ с помощью высокоточного дальнобойного оружия и беспилотников атаковали предприятия, производящие вооружение и военную технику, цехи сборки ударных БПЛА, склады боеприпасов, вооружения и военной техники украинской армии. Все цели были поражены, уточнили в Минобороны.
6 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все действия российских военных в рамках спецоперации являются реакцией на террористические действия Киева.
1 июня ВСУ атаковали аэродромы в ряде регионов России при помощи FPV-дронов, вылетавших из фур, тайно размещенных вблизи российских военных объектов. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары были отражены. В Мурманской и Иркутской областях нескольких единиц авиатехники воспламенились, но они были потушены.