Песков: все, что делают ежедневно военные на спецоперации, – ответ Киеву
Реакцией на террористические действия Киева является все, что ежедневно делают российские военные в рамках спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Пескова спросили, являются ли сегодняшняя атака на территорию Украины ответом на удары Киева по российским аэродромам, о котором предупреждал президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
«Ну, собственно, все, что происходит в рамках специальной военной операции, все, что делается нашими военными ежедневно, это и есть ответ на действия киевского режима, который сейчас уже приобрел все характеристики террористического режима», – сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь российского лидера также обратил внимание, что в заявлении Минобороны РФ о ночных ударах указано, что они были совершены «в ответ на террористические акты киевского режима».
В ночь на 6 июня, по данным Минобороны РФ, российские военные нанесли массированный удар по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ). В военном ведомстве подчеркнули, что все объекты, ставшие целями ударов Вооруженных сил РФ, поражены.
1 июня ВСУ атаковали аэродромы в ряде регионов России с помощью FPV-дронов, вылетавших из фур, тайно расположенных около российских военных объектов. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары были отражены. В Мурманской и Иркутской областях загорелись нескольких единиц авиатехники, но они были потушены.