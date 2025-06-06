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Песков: все, что делают ежедневно военные на спецоперации, – ответ Киеву

Ведомости

Реакцией на террористические действия Киева является все, что ежедневно делают российские военные в рамках спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Пескова спросили, являются ли сегодняшняя атака на территорию Украины ответом на удары Киева по российским аэродромам, о котором предупреждал президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

«Ну, собственно, все, что происходит в рамках специальной военной операции, все, что делается нашими военными ежедневно, это и есть ответ на действия киевского режима, который сейчас уже приобрел все характеристики террористического режима», – сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера также обратил внимание, что в заявлении Минобороны РФ о ночных ударах указано, что они были совершены «в ответ на террористические акты киевского режима».

В ночь на 6 июня, по данным Минобороны РФ, российские военные нанесли массированный удар по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ). В военном ведомстве подчеркнули, что все объекты, ставшие целями ударов Вооруженных сил РФ, поражены.

1 июня ВСУ атаковали аэродромы в ряде регионов России с помощью FPV-дронов, вылетавших из фур, тайно расположенных около российских военных объектов. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары были отражены. В Мурманской и Иркутской областях загорелись нескольких единиц авиатехники, но они были потушены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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