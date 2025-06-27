Россия и Иран возобновили авиасообщение
Россия и Иран возобновили авиасообщение. Первый рейс Mahan Air отправился из московского «Шереметьево» в 12:02 мск, следует из данных онлайн-табло.
25 июня Росавиация сохранила запрет на выполнение рейсов в Иран, а также на полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Иордании. Эти ограничения должны были действовать до 02:59 мск 4 июля 2025 г.
Авиакомпания «Аэрофлот» также начала продажу билетов на рейсы в Тегеран с 4 июля. Они планируются с частотой три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам, следует из данных на сайте авиакомпании.
Разрешения на полеты в Израиль остались частично ограниченными. Рейсы запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск, а выполнение полетов в остальное время – с 07:00 до 01:00 мск – возможно при условии оценки рисков, в соответствии с руководством Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по полетам над зонами конфликтов. Данные указания действуют до 02:59 мск 12 июля 2025 г.
Отдельно Росавиация сообщила, что временный запрет на полеты в Катар больше не действует – воздушное пространство страны вновь открыто для российских авиакомпаний.