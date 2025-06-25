Росавиация продлила запрет на полеты в Иран
Росавиация сохранила запрет на выполнение рейсов в Иран, а также на полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Иордании, сообщается в Telegram-канале ведомства. Эти ограничения действуют до 02:59 мск 4 июля 2025 г.
Разрешения на полеты в Израиль остались частично ограниченными. Рейсы запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск, а выполнение полетов в остальное время – с 07:00 до 01:00 мск – возможно при условии оценки рисков, в соответствии с руководством ИКАО по полетам над зонами конфликтов. Данные указания действуют до 02:59 мск 12 июля 2025 г.
Отдельно Росавиация сообщила, что временный запрет на полеты в Катар больше не действует – воздушное пространство страны вновь открыто для российских авиакомпаний.
Ведомство подчеркнуло, что продолжает мониторинг ситуации и при необходимости оперативно информирует эксплуатантов воздушного транспорта.
23 июня в авиакомпании «Аэрофлот» заявили о полетах в Дубай и Абу-Даби по безопасным маршрутам с учетом закрытия воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока.
В тот же день Росавиация предписала авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.