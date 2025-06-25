Росавиация продлила запрет на полеты в Иран

Разрешения на полеты в Израиль остались частично ограниченными. Рейсы запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск, а выполнение полетов в остальное время – с 07:00 до 01:00 мск – возможно при условии оценки рисков, в соответствии с руководством ИКАО по полетам над зонами конфликтов. Данные указания действуют до 02:59 мск 12 июля 2025 г.