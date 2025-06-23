В «Аэрофлоте» заявили о полетах в Дубай и Абу-Даби по безопасным маршрутам
Рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Дубай и Абу-Даби, а также в обратном направлении, осуществляются по безопасным маршрутам с учетом закрытия воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока, сообщается в Telegram-канале авиакомпании.
В публикации подчеркнуто, что рейс Дубай – Москва вылетел в 20:28 мск 23 июня. Чтобы обеспечить безопасность клиентов, авиакомпания будет следить за ситуацией и вносить корректировки в расписание или маршруты.
Росавиация предписала авиакомпаниям планировать полеты таким образом, чтобы самолеты не проходили через воздушное пространство Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. Ограничения предварительно будут действовать до 02:59 мск 26 июня.
23 июня Иран атаковал американские военные объекты в Катаре и Ираке. По данным CNN, основной целью стала авиабаза Аль-Удейд в Катаре – стратегически важный объект, где находится штаб ВВС США и одно из крупнейших военных присутствий страны в регионе. В Пентагоне подчеркнули, что жертв после ракетных ударов нет.