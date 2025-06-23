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В «Аэрофлоте» заявили о полетах в Дубай и Абу-Даби по безопасным маршрутам

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Рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Дубай и Абу-Даби, а также в обратном направлении, осуществляются по безопасным маршрутам с учетом закрытия воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока, сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

В публикации подчеркнуто, что рейс Дубай – Москва вылетел в 20:28 мск 23 июня. Чтобы обеспечить безопасность клиентов, авиакомпания будет следить за ситуацией и вносить корректировки в расписание или маршруты.

Росавиация предписала авиакомпаниям планировать полеты таким образом, чтобы самолеты не проходили через воздушное пространство Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. Ограничения предварительно будут действовать до 02:59 мск 26 июня.

23 июня Иран атаковал американские военные объекты в Катаре и Ираке. По данным CNN, основной целью стала авиабаза Аль-Удейд в Катаре – стратегически важный объект, где находится штаб ВВС США и одно из крупнейших военных присутствий страны в регионе. В Пентагоне подчеркнули, что жертв после ракетных ударов нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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