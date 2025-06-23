В «Аэрофлоте» заявили о полетах в Дубай и Абу-Даби по безопасным маршрутам

23 июня Иран атаковал американские военные объекты в Катаре и Ираке. По данным CNN, основной целью стала авиабаза Аль-Удейд в Катаре – стратегически важный объект, где находится штаб ВВС США и одно из крупнейших военных присутствий страны в регионе. В Пентагоне подчеркнули, что жертв после ракетных ударов нет.