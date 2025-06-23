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Росавиация предписала не летать над Израилем, Иорданией, Ираком, Ираном и Катаром

Ведомости

Росавиация предписала авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. Решение принято на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Согласно документу, авиакомпаниям запрещено: выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также использовать воздушное пространство Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

NOTAM (информационное уведомление для пилотов) доведен до всех авиаперевозчиков и действует до особого распоряжения, предварительно до 02:59 мск 26 июня.

«Приоритетом при принятии решения стала безопасность полетов», – пояснили в Росавиации.

23 июня Иран нанес серию ракетных ударов по американским военным объектам в Катаре и Ираке. По данным CNN, основной целью стал авиабаза Аль-Удейд в Катаре – стратегически важный объект, где находится штаб ВВС США и одно из крупнейших военных присутствий страны в регионе.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил проведение операции «Бешарат аль-Фатх», заявив, что она стала ответом на удары США по ядерным объектам Ирана. В сообщении КСИР указано, что акция была согласована Высшим советом национальной безопасности Ирана и координировалась Центральным командованием «Хатам аль-Анбия». Удар по базе Аль-Удейд охарактеризован как разрушительный и направленный на ключевую американскую военную инфраструктуру.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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