Росавиация предписала не летать над Израилем, Иорданией, Ираком, Ираном и Катаром

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил проведение операции «Бешарат аль-Фатх», заявив, что она стала ответом на удары США по ядерным объектам Ирана. В сообщении КСИР указано, что акция была согласована Высшим советом национальной безопасности Ирана и координировалась Центральным командованием «Хатам аль-Анбия». Удар по базе Аль-Удейд охарактеризован как разрушительный и направленный на ключевую американскую военную инфраструктуру.