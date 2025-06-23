Росавиация предписала не летать над Израилем, Иорданией, Ираком, Ираном и Катаром
Росавиация предписала авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. Решение принято на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Согласно документу, авиакомпаниям запрещено: выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также использовать воздушное пространство Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.
NOTAM (информационное уведомление для пилотов) доведен до всех авиаперевозчиков и действует до особого распоряжения, предварительно до 02:59 мск 26 июня.
«Приоритетом при принятии решения стала безопасность полетов», – пояснили в Росавиации.
23 июня Иран нанес серию ракетных ударов по американским военным объектам в Катаре и Ираке. По данным CNN, основной целью стал авиабаза Аль-Удейд в Катаре – стратегически важный объект, где находится штаб ВВС США и одно из крупнейших военных присутствий страны в регионе.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил проведение операции «Бешарат аль-Фатх», заявив, что она стала ответом на удары США по ядерным объектам Ирана. В сообщении КСИР указано, что акция была согласована Высшим советом национальной безопасности Ирана и координировалась Центральным командованием «Хатам аль-Анбия». Удар по базе Аль-Удейд охарактеризован как разрушительный и направленный на ключевую американскую военную инфраструктуру.