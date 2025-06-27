Лукашенко: неформальный декабрьский саммит ЕАЭС может пройти в Петербурге

Евразийский экономический форум проходит 26–27 июня с участием представителей стран – участниц ЕАЭС. На заседании, которое состоялось в Минске в рамках форума, Россию представляют президент Владимир Путин и помощник главы государства Юрий Ушаков. 26 июня глава государства выступил на пленарной сессии, обсудив с коллегами итоги и перспективы евразийской экономической интеграции. Президент отметил, что ЕАЭС по праву утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития.