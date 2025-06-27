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Лукашенко: неформальный декабрьский саммит ЕАЭС может пройти в Петербурге

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Неформальный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет «традиционно» в декабре и, вероятно, в Санкт-Петербурге, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске, передает «РИА Новости».

Официальная встреча лидеров государств в 2026 г., по его словам, пройдет в Астане, когда председательство ЕАЭС перейдет Казахстану.

Евразийский экономический форум проходит 26–27 июня с участием представителей стран – участниц ЕАЭС. На заседании, которое состоялось в Минске в рамках форума, Россию представляют президент Владимир Путин и помощник главы государства Юрий Ушаков. 26 июня глава государства выступил на пленарной сессии, обсудив с коллегами итоги и перспективы евразийской экономической интеграции. Президент отметил, что ЕАЭС по праву утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития.

26 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что интеграция в рамках ЕАЭС продолжается. Однако он подчеркнул, что «шероховатости» в этом процессе неизбежны.

В состав ЕАЭС входят Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Россия и Армения. Среди государств-наблюдателей Молдавия, Узбекистан и Куба.

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