Путин: Россия хочет завершить спецоперацию с нужным для себя результатом

Первые переговоры представителей России и Украины прошли 16 мая в Стамбуле, вторые – 2 июня. В рамках последней встречи стороны договорились о передаче Киеву 6000 тел солдат и офицеров. Делегации также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет. 16 июня помощник президента и глава делегации России Владимир Мединский объявил о проведении завершающего этапа передачи останков. Всего Украина получила тела 6060 военных.