Путин: Россия хочет завершить спецоперацию с нужным для себя результатом
Россия хочет завершить спецоперацию на Украине с нужным для себя результатом. Об этом заявил журналистам в Минске президент РФ Владимир Путин. Трансляцию опубликовал Кремль.
«На это все и рассчитывается у нас. Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО», – отметил глава государства.
26 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сроки третьего раунда переговоров России и Украины будут определять главы делегаций. Дипломат также уточнила, что площадкой для встречи переговорщиков обеих стран останется Стамбул.
Путин говорил, что предметом третьего раунда переговоров Москвы и Киева станет обсуждение меморандумов стран. По его словам, российский и украинский проекты меморандума об урегулировании прямо противоположны.
Первые переговоры представителей России и Украины прошли 16 мая в Стамбуле, вторые – 2 июня. В рамках последней встречи стороны договорились о передаче Киеву 6000 тел солдат и офицеров. Делегации также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет. 16 июня помощник президента и глава делегации России Владимир Мединский объявил о проведении завершающего этапа передачи останков. Всего Украина получила тела 6060 военных.