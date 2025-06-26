Захарова: сроки нового раунда переговоров с Украиной определят главы делегаций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 июня заявил, что дата третьего раунда переговоров будет определена после обмена пленными. Днем ранее он уточнял, что сейчас между Россией и Украиной не идет обмен мнениями о проектах меморандумов. Он пояснил, что сейчас завершается выполнение договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.