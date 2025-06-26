Захарова: сроки нового раунда переговоров с Украиной определят главы делегаций
Сроки третьего раунда переговоров российской и украинской сторон будут определять главы делегаций. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что Стамбул останется площадкой российско-украинских переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 июня заявил, что дата третьего раунда переговоров будет определена после обмена пленными. Днем ранее он уточнял, что сейчас между Россией и Украиной не идет обмен мнениями о проектах меморандумов. Он пояснил, что сейчас завершается выполнение договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.
Первая встреча представителей сторон состоялась 16 мая в Стамбуле, вторая – 2 июня. В рамках последних переговоров РФ и Украина достигли договоренности о передаче Киеву 6000 тел солдат и офицеров. Стороны также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет. 16 июня помощник президента и глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский объявил о проведении завершающего этапа передачи останков. Всего Украина получила тела 6060 военных.