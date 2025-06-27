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Уровень радиации в регионе Персидского залива не превышает норму

Ведомости

Уровень радиации в регионе Персидского залива после конфликта между Ираном и Израилем не превышает норму. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

При этом в результате боевых действий на Ближнем Востоке серьезно повреждены ряд иранских ядерных объектов. Гросси указал, что с точки зрения радиационной безопасности атомная электростанция «Бушер» и исследовательский ядерный реактор в Тегеране вызывали у МАГАТЭ наибольшую обеспокоенность. По его словам, любой удар по указанным объектам, включая их внешние линии энергопередачи, мог бы привести к радиационной аварии, последствия которой могли распространиться на Иран и за его пределы.

«Этого не случилось, и худшего сценария с точки зрения ядерной безопасности удалось избежать», – подчеркнул глава агентства.

Гросси также указал на необходимость продолжения инспекторами МАГАТЭ своей деятельности в Иране.

13 июня произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. Израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала ряд высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами. 22 июня к конфликту присоединились США, которые ударили по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня. На следующий день президент США Дональд Трамп объявил, что американские удары по иранским ядерным объектам отбросили иранскую ядерную программу «на десятилетия». Глава МИД Ирана Аббас Аракчи признал, что атака США нанесла серьезный ущерб ядерным объектам Исламской Республики.

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