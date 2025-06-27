Уровень радиации в регионе Персидского залива не превышает норму

При этом в результате боевых действий на Ближнем Востоке серьезно повреждены ряд иранских ядерных объектов. Гросси указал, что с точки зрения радиационной безопасности атомная электростанция «Бушер» и исследовательский ядерный реактор в Тегеране вызывали у МАГАТЭ наибольшую обеспокоенность. По его словам, любой удар по указанным объектам, включая их внешние линии энергопередачи, мог бы привести к радиационной аварии, последствия которой могли распространиться на Иран и за его пределы.