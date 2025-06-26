Совет стражей конституции Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ
Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил официальный представитель надзорного органа Хади Тахан Назиф, его слова приводит агентство ISNA в Telegram-канале.
По его данным, проект, обязывающий правительство приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, после рассмотрения членами Совета стражей конституции не был признан противоречащим исламскому праву и конституции.
25 июня парламент Ирана одобрил данный законопроект. Спикер меджлиса Мухаммед Багер Калибаф подчеркнул: организация по атомной энергии Ирана прекращает сотрудничество с МАГАТЭ до тех пор, пока не будут обеспечены безопасность ядерных объектов страны и более быстрое продвижение мирной ядерной программы Ирана.
Согласно проекту, Иран получает право: не устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, запрещать проведение инспекций и отказываться предоставлять отчеты в МАГАТЭ. Эти меры будут действовать до тех пор, пока не будет гарантирована полная безопасность всех ядерных объектов страны.