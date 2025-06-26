Совет стражей конституции Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

Согласно проекту, Иран получает право: не устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, запрещать проведение инспекций и отказываться предоставлять отчеты в МАГАТЭ. Эти меры будут действовать до тех пор, пока не будет гарантирована полная безопасность всех ядерных объектов страны.