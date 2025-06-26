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Совет стражей конституции Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

Ведомости

Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил официальный представитель надзорного органа Хади Тахан Назиф, его слова приводит агентство ISNA в Telegram-канале.

По его данным, проект, обязывающий правительство приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, после рассмотрения членами Совета стражей конституции не был признан противоречащим исламскому праву и конституции.

25 июня парламент Ирана одобрил данный законопроект. Спикер меджлиса Мухаммед Багер Калибаф подчеркнул: организация по атомной энергии Ирана прекращает сотрудничество с МАГАТЭ до тех пор, пока не будут обеспечены безопасность ядерных объектов страны и более быстрое продвижение мирной ядерной программы Ирана.

Согласно проекту, Иран получает право: не устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, запрещать проведение инспекций и отказываться предоставлять отчеты в МАГАТЭ. Эти меры будут действовать до тех пор, пока не будет гарантирована полная безопасность всех ядерных объектов страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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