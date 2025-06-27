Российские силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА над регионами
С 17:35 по 19:30 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве уточнили, что четыре беспилотника уничтожили над Брянской областью, три – над Орловской, два – над Курской и один – над территорией Республики Крым.
Минобороны сообщало, что за ночь с 26 на 27 июня в Ростовской области были сбиты 19 БПЛА, в Волгоградской – 13. Еще четыре беспилотника были уничтожены в Крыму. По одному БПЛА российские военные ликвидировали в Белгородской, Брянской и Самарской областях.
За вечер 26 июня, по сообщению ведомства, российские ПВО сбили семь беспилотников над территорией Курской области, по четыре дрона – над территориями Брянской области и Республики Крым, один БПЛА – над акваторией Черного моря.