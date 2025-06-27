Российские силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА над регионами

Минобороны сообщало, что за ночь с 26 на 27 июня в Ростовской области были сбиты 19 БПЛА, в Волгоградской – 13. Еще четыре беспилотника были уничтожены в Крыму. По одному БПЛА российские военные ликвидировали в Белгородской, Брянской и Самарской областях.