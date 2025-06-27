Силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников над регионами России

Вечером 26 июня, по данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили 16 беспилотников над регионами России. Атака семи из них была отражена над Курской областью. По четыре БПЛА были нейтрализованы над Брянской областью и Крымом, один – над акваторией Черного моря.