Силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
В Ростовской области были сбиты 19 БПЛА, в Волгоградской – 13. Еще четыре беспилотника были уничтожены в Крыму. По одному БПЛА российские военные ликвидировали в Белгородской, Брянской и Самарской областях.
По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, воздушные цели были поражены в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах. Предварительно, обошлось без пострадавших и повреждений. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что рано утром 27 июня БПЛА попытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет.
Ночью Росавиация вводила ограничения на полеты гражданских самолетов в аэропорту Волгограда, они были отменены в 06:58. Ранним утром мера также была введена в аэропортах Самары («Курумоч») и Саратова («Гагарин»).
Вечером 26 июня, по данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили 16 беспилотников над регионами России. Атака семи из них была отражена над Курской областью. По четыре БПЛА были нейтрализованы над Брянской областью и Крымом, один – над акваторией Черного моря.