Над Россией и акваторией Черного моря сбили 16 беспилотников

Накануне Минобороны сообщило, что в ночь на 26 июня средствами ПВО были уничтожены 50 украинских дронов. 23 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, 11 дронов – над Ростовской областью, 6 БПЛА – над Брянской, по три – над Белгородской и Московской областями, по одному – над территориями Республики Мордовия и Калужской области. Также два дрона сбили над Крымом.