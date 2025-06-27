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Над Россией и акваторией Черного моря сбили 16 беспилотников

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотников над регионами РФ и акваторией Черного моря за вечер 26 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Семь БПЛА были сбиты над территорией Курской области, по четыре дрона – над территориями Брянской области и Республики Крым, один БПЛА – над акваторией Черного моря.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате падения осколков беспилотника в деревне Ворошнево Курского района загорелись три хозпостройки. Предварительно, пострадавших нет.

Утром 26 июня дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотников над территорией Брянской области.

Накануне Минобороны сообщило, что в ночь на 26 июня средствами ПВО были уничтожены 50 украинских дронов. 23 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, 11 дронов – над Ростовской областью, 6 БПЛА – над Брянской, по три – над Белгородской и Московской областями, по одному – над территориями Республики Мордовия и Калужской области. Также два дрона сбили над Крымом.

Минобороны РФ сообщало, что с 20 мая Украина существенно увеличила интенсивность атак беспилотников по территории России. За период с 20 по 27 мая российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 2331 дрон. Эти атаки привели к ранениям среди мирного населения, включая женщин и детей.

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