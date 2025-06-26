Силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над регионами РоссииПочти половина атак была отражена в Курской области
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены над восемью регионами России, сообщает Минобороны РФ.
В частности, 23 БПЛА были сбиты в небе над Курской областью, еще 11 – над Ростовской. Шесть беспилотников российские военные уничтожили над Брянской областью, по три – над территориями Белгородской области и Московского региона (включая две единицы, летевшие на столицу).
Две воздушные цели были поражены в Крыму и по одной – в Мордовии и Калужской области.
По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, БПЛА были уничтожены в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.
Ночью Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов в Калуге («Грабцево») и «Внуково», мера уже отменена.