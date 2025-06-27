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Небензя: Зеленский держится за власть для избежания ответственности

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский держится за власть и не проводит выборы, чтобы избежать ответственности за украденные деньги и гнева обманутых граждан. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу RT.

«В политическом плане Зеленский уже мертв. Лично для него окончание правления может повлечь за собой то, чего он пытается избежать любой ценой, а именно: ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвел», – сказал Небензя.

Он уточнил, что спонсоры Зеленского требуют отчета о деньгах из полученной помощи. Небензя заявил, что даже при администрации Джо Байдена были попытки заставить украинского президента отчитаться о потраченных средствах.

В марте Зеленский заявлял, что президентские выборы на Украине пройдут после окончания военных действий на территории страны и отмены военного положения.

Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое регулярно продлевается. Вместе с тем в основном законе страны не предусмотрено продление президентских полномочий во время военного положения.

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