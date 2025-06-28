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Путин поздравил выпускников школ с праздником

Президент пожелал им найти и реализовать свое призвание
Ведомости

Президент России Владимир Путин в поздравлении к выпускникам школ пожелал им найти и реализовать свое призвание, а также обрести единомышленников среди тех, кто уже сейчас вносит свой вклад в укрепление страны. Видеообращение главы государства опубликовал Кремль.

Путин указал, что выпускники прощаются со школой, вступают в новый этап жизни и строят планы о том, кем стать и каких вершин добиться. Дорога к ним потребует упорства и готовности работать на результат. Президент не усомнился, что в выпускниках есть эти качества, и они смогут осуществить свои мечты. По его словам, для этого перед ними сегодня открыты самые широкие возможности.

Глава государства также выразил уверенность, что выпускники говорят слова благодарности своим учителям, понимая, как много те сделали для них. Изо дня в день, с момента, как ученики впервые переступили школьный порог, они стремились дать знания, необходимые в современном мире. Радовались победам и достижениям, поддерживали. Путин указал, что их советы и наставления выпускники всегда будут вспоминать с теплотой и признательностью.

«Смело идите вперед, ставьте перед собой большие, масштабные цели. А ваши близкие, ваши наставники, государство, Россия всегда поддержат вас в ваших начинаниях, чтобы вы гордились страной, а страна гордилась вами. Успехов вам», – резюмировал президент.

В 2025 г. основной период ЕГЭ в России состоялся с 23 мая по 23 июня. Он начался с экзаменов по литературе, химии и истории. 27 мая школьники прошли тестирование по базовой и профильной математике, 30 мая – по русскому языку. Всего на ЕГЭ в основной период были зарегистрированы 712 000 человек, из которых 637 000 – выпускники этого года.

Единый государственный экзамен – обязательный выпускной экзамен, который сдают школьники, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех регионах России для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика. Экзамены по другим предметам ученики сдают на выбор.

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