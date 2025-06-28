Путин поздравил выпускников школ с праздником

Путин указал, что выпускники прощаются со школой, вступают в новый этап жизни и строят планы о том, кем стать и каких вершин добиться. Дорога к ним потребует упорства и готовности работать на результат. Президент не усомнился, что в выпускниках есть эти качества, и они смогут осуществить свои мечты. По его словам, для этого перед ними сегодня открыты самые широкие возможности.