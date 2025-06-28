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Сенат отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

Документ заблокировали из-за позиции республиканцев
Полина Худякова
The White House
The White House

Сенат США заблокировал предложенную Демократической партией резолюцию, которая бы ограничила военные полномочия президента страны Дональда Трампа. В случае принятия документа глава государства должен бы обращаться в конгресс, чтобы получить одобрение на дальнейшие военные действия против Ирана, пишет The New York Times (NYT).

Мера отсылает к закону 1973 г., который ограничивает полномочия президента США вступать в вооруженный конфликт без согласия конгресса, напоминает NYT. Резолюцию 27 июня поддержали 47 сенаторов, против нее проголосовали 53 законодателя. При этом республиканцы в основном выступили за отклонение документа, а демократы поддержали его.

Сторонники резолюции, как отмечает NYT, отвергли утверждение Трампа о том, что ограниченный удар по Ирану не является войной.

«Что бы мы сказали, если бы Иран или любая другая страна пролетели над нашей страной и нанесли удары по нашим объектам? Мы бы справедливо назвали это тем, чем оно было: актом войны», – заявил сенатор от демократов Крис Ван Холлен.

Попытки ограничить способность Трампа снова нанести удар по Ирану также предпринимаются в палате представителей, отмечает газета. Там аналогичные резолюции внесли две коалиции – двухпартийная и возглавляемая демократами. По данным NYT, меры не вынесут на голосование до середины июля и лидеры республиканцев могут попытаться «помешать любым попыткам навязать голосование».

Американские ВВС 22 июня нанесли удары по ядерным объектам Тегерана. Вступление США в конфликт произошло на фоне израильских ударов по Ирану. 25 июня Трамп заявил, что американские удары по трем ядерным объектам отбросили ядерную программу Ирана «на десятилетия».

Конгрессмен-демократ от Техаса Эл Грин ранее на этой неделе также выдвинул резолюцию об импичменте президенту США за нанесение ударов по Ирану без консультации с законодателями. В документе говорится, что решение Трампа является злоупотреблением властью при отсутствии непосредственной угрозы для США. По мнению Грина, это способствует вырождению американской демократии и установлению авторитаризма.

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