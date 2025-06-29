Спикер парламента заявила, что протестующие призвали к «убийству Сербии»

Митинги студентов и оппозиции проходят в республике с ноября 2024 г. Их спровоцировало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. Оппозиция заявляет, что власти не ведут диалог с ней и народом диалог. Правительство считает, что действия оппозиции координируются через финансируемые Западом СМИ и организации.