Вучич предупредил о насилии со стороны протестующих на акции в Белграде
Во время протестов в Белграде возможны вспышки насилия, но власти республики готовы к ним, предупредил президент Сербии Александр Вучич.
«Вечером вы увидите разгневанных людей, некоторые из которых закончат насилием, так как у них нет другого выбора. <...> По нашей оценке, между 8:45 и 9:45 вечера мы ожидаем начала насилия, но мы готовы», – приводит его слова «Новости».
28 июня, в день одного из главных сербских праздников – Видовдана, в Сербии ожидаются новые протестные акции. По данным сербских СМИ, студенты организуют литературный вечер на Видовдан: запланированы исполнение гимна, панельная дискуссия и показ фильма.
Митинги студентов и оппозиции проходят в республике с ноября 2024 г. Их спровоцировало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. Призывы властей начать диалог остаются без ответа. Правительство убеждено, что целью протестующих является свержение действующей власти, включая президента, а их действия координируются через финансируемые Западом СМИ и организации.