Вучич предупредил о насилии со стороны протестующих на акции в Белграде

«Вечером вы увидите разгневанных людей, некоторые из которых закончат насилием, так как у них нет другого выбора. <...> По нашей оценке, между 8:45 и 9:45 вечера мы ожидаем начала насилия, но мы готовы», – приводит его слова «Новости».