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Вучич отверг ультиматум протестующих студентов

Ведомости

Власти Сербии не принимают ультиматум от протестующих студентов. Об этом заявил президент республики Александр Вучич во время посещения церкви Святого Первомученика Стефана в сербском городе Крушевац, передает «Sputnik Сербия».

«Вам не нужно ждать до 21:00 завтра. Сербия никогда не принимает ультиматумы», – подчеркнул Вучич.

Президент Сербии указал, что власти республики никого не боятся. По его словам, все планы на предстоящие протестные акции известны, и государственные органы вмешаются в случае необходимости и привлекут участников к ответственности.

28 июня, в день одного из главных сербских праздников – Видовдана, в Сербии запланированы новые протестные акции. Митинги студентов и оппозиции проходят в республике с ноября 2024 г. Их спровоцировало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. Призывы властей начать диалог остаются без ответа. Правительство убеждено, что целью протестующих является свержение действующей власти, включая президента, а их действия координируются через финансируемые Западом СМИ и организации.

15 марта в Белграде прошла самая массовая протестная акция против политики Вучича. По данным МВД Сербии, в ней участвовали около 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000.

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