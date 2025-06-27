Вучич отверг ультиматум протестующих студентов

28 июня, в день одного из главных сербских праздников – Видовдана, в Сербии запланированы новые протестные акции. Митинги студентов и оппозиции проходят в республике с ноября 2024 г. Их спровоцировало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. Призывы властей начать диалог остаются без ответа. Правительство убеждено, что целью протестующих является свержение действующей власти, включая президента, а их действия координируются через финансируемые Западом СМИ и организации.