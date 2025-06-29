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Нарышкин рассказал о договоренности с главой ЦРУ созвониться «в любой момент»

Ведомости

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что поговорил по телефону с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом, стороны договорились обсудить интересующие темы в любой момент.

Об этом глава СВР рассказал журналисту Павлу Зарубину.

«Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы», – сказал Нарышкин.

Директор российской разведки в конце мая подтвердил, что может провести встречу с главой ЦРУ. В конце апреля он сообщил, что стороны провели конструктивный телефонный разговор, и не исключил личную встречу с Рэтклиффом.

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