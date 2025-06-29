Законопроект Трампа преодолел ключевое препятствие в сенате

После голосования Трамп объявил в соцсетях о «великой победе», отметив, что четыре сенатора-республиканца изменили свои голоса, чтобы продвинуть законопроект. После этого, как указывает телеканал, лидеры республиканцев должны «удовлетворить многочисленных воздержавшихся», которые все еще требуют внесения изменений в законопроект. Инициатива предполагает снижение федеральных налогов, наращивание расходов Пентагона и пограничных агентств безопасности, а также сокращение государственных программ социальной защиты, включая Medicaid.