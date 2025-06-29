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Законопроект Трампа преодолел ключевое препятствие в сенате

Трамп объявил о «великой победе», но судьба проекта все еще под вопросом
Ведомости

Законопроект о расходах и налогах, известный как «большой, красивый законопроект» (The Big Beautiful Bill) прошел ключевое процедурное голосование в сенате США, но судьба инициативы все еще остается под вопросом, пишет CNN.

Президент США Дональд Трамп потребовал ранее подписать законопроект 4 июля, но документ до этого должен быть возвращен в палату представителей в случае принятия сенатом, напоминает телеканал. Вечером 28 июня был сделан «важный шаг» к представлению проекта Трампу – в ходе процедурного голосования и «многочасовых усилий» лидеров Республиканской партии его поддержал 51 сенатор, 49 высказались против, пишет CNN.

После голосования Трамп объявил в соцсетях о «великой победе», отметив, что четыре сенатора-республиканца изменили свои голоса, чтобы продвинуть законопроект. После этого, как указывает телеканал, лидеры республиканцев должны «удовлетворить многочисленных воздержавшихся», которые все еще требуют внесения изменений в законопроект. Инициатива предполагает снижение федеральных налогов, наращивание расходов Пентагона и пограничных агентств безопасности, а также сокращение государственных программ социальной защиты, включая Medicaid.

Законопроект ранее критиковал бизнесмен Илон Маск, после чего между ним и президентом США обострился конфликт. Маск назвал документ «отвратительным и мерзким», выразив опасения по поводу роста госдолга и дискредитации работы DOGE.

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