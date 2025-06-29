Ушаков: встреча Путина и Трампа может быть подготовлена в любой момент
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть подготовлена в любой момент, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.
«Где и когда, пока сказать трудно, конечно. Но это в любой момент может быть. Понимаете, это во многом зависит от лидеров», – сказал Ушаков.
Он добавил, что дипломатическая пауза между Россией и США должна быть прервана госдепартаментом, так как именно он отложил согласованную встречу. Тем не менее рабочий контакт с американцами сохраняется, сказал Ушаков.
27 июня Путин заявил, что отношения между Россией и США начинают выравниваться и первые шаги были сделаны. Встречу с президентом США Дональдом Трампом он назвал вполне возможной.
26 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара проведет необходимые контакты для встречи Путина и Трампа. Он уточнил, что американский президент выразил готовность прибыть в Турцию, если туда прилетит российский глава для урегулирования конфликта на Украине.