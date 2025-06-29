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Песков призвал государства не обсуждать смену власти в других странах

Ведомости

Ни одна страна не должна обсуждать смену власти в других странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.

«Ни одна страна или группа стран не должна обсуждать смену власти в других странах. Если это будет, то тогда мир вообще понесется в тартарары», – сказал он журналисту Павлу Зарубину.

Ранее на этой неделе Песков заявил, что судьбу руководства Ирана вправе решать только народ страны, а не власти третьих государств. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что для того, чтобы сделать Иран снова великим, нужно поменять руководство республики.

13 июня произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала ряд высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Утром 24 июня стороны объявили о прекращении огня.

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