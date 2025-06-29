Песков призвал государства не обсуждать смену власти в других странах

Ранее на этой неделе Песков заявил, что судьбу руководства Ирана вправе решать только народ страны, а не власти третьих государств. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что для того, чтобы сделать Иран снова великим, нужно поменять руководство республики.