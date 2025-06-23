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Кремль: судьбу руководства Ирана вправе решать только народ страны

Трамп заявил, что Иран нуждается в смене власти, чтобы сделать страну «снова великой»
Ведомости

В Кремле считают, что судьбу руководства Ирана вправе решать только народ страны, а не власти третьих государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что для того, чтобы сделать Иран снова великим, нужно поменять руководство страны.

«Политически некорректно использовать термин «смена режима», но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим?» – написал Трамп в Truth Social.

В связи с этим заявлением возможен контакт президента РФ Владимира Путина с Трампом, если главы государств посчитают это целесообразным, добавил Песков. Он уточнил, что пока планов на этот счет нет.

Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня. Тогда Израиль напал на Иран, совершив удары по ядерным объектам республики, Тегеран начал ответные атаки.

США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня. Трамп предупредил о новых атаках в случае, если Тегеран не капитулирует. Россия, КНР и Пакистан осудили атаки на Иран в проекте резолюции Совета Безопасности ООН.

Иранский президент Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Вашингтон должен получить ответ за удары. Пезешкиан также обвинил США в недобросовестности, потому что в ходе переговоров по ядерной программе они говорили о мирном урегулировании этого вопроса.

Агентство Tasnim сообщало, что начальник штаба вооруженных сил Ирана Сейед Абдолрахим Мусави пообещал, что США будут наказаны за удары по стране и поддержку Израиля.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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