Кремль: судьбу руководства Ирана вправе решать только народ страны

Кремль: судьбу руководства Ирана вправе решать только народ страныТрамп заявил, что Иран нуждается в смене власти, чтобы сделать страну «снова великой»
В Кремле считают, что судьбу руководства Ирана вправе решать только народ страны, а не власти третьих государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что для того, чтобы сделать Иран снова великим, нужно поменять руководство страны.
«Политически некорректно использовать термин «смена режима», но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим?» – написал Трамп в Truth Social.
В связи с этим заявлением возможен контакт президента РФ Владимира Путина с Трампом, если главы государств посчитают это целесообразным, добавил Песков. Он уточнил, что пока планов на этот счет нет.
Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня. Тогда Израиль напал на Иран, совершив удары по ядерным объектам республики, Тегеран начал ответные атаки.
США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня. Трамп предупредил о новых атаках в случае, если Тегеран не капитулирует. Россия, КНР и Пакистан осудили атаки на Иран в проекте резолюции Совета Безопасности ООН.
Иранский президент Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Вашингтон должен получить ответ за удары. Пезешкиан также обвинил США в недобросовестности, потому что в ходе переговоров по ядерной программе они говорили о мирном урегулировании этого вопроса.
Агентство Tasnim сообщало, что начальник штаба вооруженных сил Ирана Сейед Абдолрахим Мусави пообещал, что США будут наказаны за удары по стране и поддержку Израиля.