Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
Поставки американских вооружений Украине продолжаются частично, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.
«Какие-то продолжаются, какие-то – нет, насколько я знаю», – сказал Ушаков.
Тем не менее рабочий контакт с американцами продолжается, отметил помощник президента.
Ушаков говорил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть подготовлена в любой момент. «Это во многом зависит от лидеров», – заявлял он.
26 мая The Washington Post со ссылкой на чиновника в Европе писала, что администрация президента США Дональда Трампа считает, что громкие заявления о поставках оружия Украине могут сорвать мирные переговоры. Источники издания сообщали, что союзники по НАТО на протяжении нескольких недель вели переговоры о приобретении для Украины еще одной системы Patriot.