Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине

26 мая The Washington Post со ссылкой на чиновника в Европе писала, что администрация президента США Дональда Трампа считает, что громкие заявления о поставках оружия Украине могут сорвать мирные переговоры. Источники издания сообщали, что союзники по НАТО на протяжении нескольких недель вели переговоры о приобретении для Украины еще одной системы Patriot.