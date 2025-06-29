Депутат Рады обвинила командование ВСУ в убийстве пилота F-16

Украинские ВС сообщили ранее, что погибший пилот Максим Устименко во время отражения атаки применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей. Его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Летчик сумел отвести судно от населенного пункта, но катапультироваться не успел, добавили в ВС.