Депутат Рады обвинила командование ВСУ в убийстве пилота F-16
Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила украинское командование в убийстве пилота самолета F-16. Летчик погиб в ночь на 29 июня при отражении массированной атаки на Украину, сообщали воздушные силы ВСУ.
«Если не развивать дроновое ПВО, блокировать закупки и вместе с тем посылать дорогих живых летчиков сбивать «Шахеды», то это – убийство пилотов и уничтожение самолетов», – написала она в своем Telegram-канале.
Украинские ВС сообщили ранее, что погибший пилот Максим Устименко во время отражения атаки применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей. Его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Летчик сумел отвести судно от населенного пункта, но катапультироваться не успел, добавили в ВС.
Безуглая в марте утверждала, что около половины украинских самолетов и вертолетов сбиваются в небе собственной системой противовоздушной обороны.