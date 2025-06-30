Посол: Россия призывает НАТО к мирному использованию Шпицбергена
Россию тревожат попытки Норвегии и НАТО втянуть архипелаг Шпицберген в военные приготовления, сообщил посол РФ в Осло Николай Корчунов, передает «РИА Новости». По его словам, РФ заинтересована только в мирном использовании Арктики.
«Хотел бы подчеркнуть, что российская сторона заинтересована в мирном использовании Арктики в целом и призывает к отказу от любых шагов, ведущих к искусственному нагнетанию напряженности на Шпицбергене и в этом регионе вообще», – отметил дипломат.
Корчунов объяснил, что на архипелаге существуют объекты двойного назначения, функционирование которых непрозрачно. Они могут выполнять как гражданские задачи, так и военно-прикладные, в том числе ведение боевых действий на территории третьих стран. По словам главы дипмиссии, попытки втягивания архипелага в военные действия происходят «вопреки установленному Договором о Шпицбергене 1920 года международно-правовому режиму, предусматривающему исключительно мирное развитие архипелага и запрет на использование его территории в целях войны».
29 июня Корчунов рассказал, что власти Норвегии предпринимают действия по усилению своего суверенитета над архипелагом Шпицберген, что создает препятствия для российской научной и экономической деятельности в регионе.
Договор о Шпицбергене, о котором напомнил посол, закрепляет суверенитет Норвегии над архипелагом, но гарантирует равные права странам-участницам, включая Россию, на использование природных ресурсов территории и ее вод. Архипелаг сохраняет безвизовый режим для граждан государств, подписавших договор.