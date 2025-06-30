Посол: Россия призывает НАТО к мирному использованию Шпицбергена

Корчунов объяснил, что на архипелаге существуют объекты двойного назначения, функционирование которых непрозрачно. Они могут выполнять как гражданские задачи, так и военно-прикладные, в том числе ведение боевых действий на территории третьих стран. По словам главы дипмиссии, попытки втягивания архипелага в военные действия происходят «вопреки установленному Договором о Шпицбергене 1920 года международно-правовому режиму, предусматривающему исключительно мирное развитие архипелага и запрет на использование его территории в целях войны».