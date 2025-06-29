Посол Корчунов: Норвегия создает сложности для работы РФ на Шпицбергене

Дипломат отметил, что текущие контакты с норвежской стороной по вопросам архипелага носят прагматичный характер и ведутся преимущественно с местной администрацией. При этом он подчеркнул, что присоединение Норвегии к санкциям ЕС противоречит положениям Договора о Шпицбергене, поскольку ставит российских операторов и ученых в дискриминируемое положение.