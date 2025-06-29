Посол Корчунов: Норвегия создает сложности для работы РФ на Шпицбергене
Норвежские власти предпринимают действия по усилению своего суверенитета над архипелагом Шпицберген, что создает препятствия для российской научной и экономической деятельности в регионе. Об этом заявил российский посол в Норвегии Николай Корчунов, пишут «РИА Новости».
Дипломат отметил, что текущие контакты с норвежской стороной по вопросам архипелага носят прагматичный характер и ведутся преимущественно с местной администрацией. При этом он подчеркнул, что присоединение Норвегии к санкциям ЕС противоречит положениям Договора о Шпицбергене, поскольку ставит российских операторов и ученых в дискриминируемое положение.
Шпицберген, расположенный в Северном Ледовитом океане, имеет особый международный статус согласно Шпицбергенскому трактату 1920 г. Документ закрепляет суверенитет Норвегии над архипелагом, но гарантирует равные права странам-участницам, включая Россию, на использование природных ресурсов территории и ее вод. Архипелаг сохраняет безвизовый режим для граждан государств, подписавших договор.