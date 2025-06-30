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В Баку назвали фейковой критику со стороны диаспоры в России

Ведомости

Заявление, которое опубликовано в Telegram, содержащее критику в отношении властей в Баку и их действий, направленных на прекращение общения с Россией, фейковое, заявили в госкомитете Азербайджана. В публикации уточнили, что это «провокационное заявление», которое не связано с азербайджанской общиной в России.

«Распространение такой информации фальшивым Telegram-каналом – это провокация, направленная против нашей страны и наших соотечественников, проживающих в России», – говорится в сообщении.

Канал распространил обращение якобы от лица российской азербайджанской общины, в котором действия властей Азербайджана названы политиканством, с помощью которого страна хочет разрушить отношения с Москвой, а не помочь своим гражданам, находящимся в РФ. Упоминался также материал агентства Azertag, где задержание граждан Азербайджана в Екатеринбурге авторы посчитали свидетельством якобы давления, которому «часто подвергаются» представители азербайджанской диаспоры, проживающие в России.

29 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Акифа Мохбалы-оглы Сафарова, которому предъявлено обвинение в убийстве. По версии следствия, он входил в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 гг.

27 июня силовики в Екатеринбурге задержали свыше 50 уроженцев Азербайджана. На следующий день МИД республики призвал Россию расследовать задержание азербайджанцев.

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