В Баку назвали фейковой критику со стороны диаспоры в России

Заявление, которое опубликовано в Telegram, содержащее критику в отношении властей в Баку и их действий, направленных на прекращение общения с Россией, фейковое, заявили в госкомитете Азербайджана. В публикации уточнили, что это «провокационное заявление», которое не связано с азербайджанской общиной в России.