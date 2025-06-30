Тегеран узнал от США об отсутствии планов на смену строя в стране

Замминистра подчеркнул, что таких шагов со стороны США «не будет», и охарактеризовал саму идею об этом как «бесполезную». По данным агентства, Тахт-Раванчи также сказал, что поддержка ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана «смехотворна» и вместо критики программы Тегерана государствам необходимо критиковать атаки по территории страны. По его словам, Иран будет соблюдать режим прекращения огня, пока его не нарушат другие государства.