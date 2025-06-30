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Тегеран узнал от США об отсутствии планов на смену строя в стране

Ведомости

Тегеран через посредников узнал от США, что страна не планирует добиваться смены режима или ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом заявил замглавы иранского МИДа Маджид Тахт-Раванчи, передает агентство ISNA.

Замминистра подчеркнул, что таких шагов со стороны США «не будет», и охарактеризовал саму идею об этом как «бесполезную». По данным агентства, Тахт-Раванчи также сказал, что поддержка ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана «смехотворна» и вместо критики программы Тегерана государствам необходимо критиковать атаки по территории страны. По его словам, Иран будет соблюдать режим прекращения огня, пока его не нарушат другие государства.

30 июня президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает контактов с Тегераном с того момента, как американские ракеты ударили по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Он противопоставил свою деятельность работе бывшего американского лидера Барака Обамы.

30 июня постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Иран не намерен когда-либо прекращать обогащение урана. Он напомнил, что страна подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и имеет право на производство урана и его использование в мирных целях.

Трамп заявлял, что удары США отбросили ядерную программу Ирана «на десятилетия». По словам американского лидера, Тегеран не смог вывезти обогащенный уран с подвергшихся ударам США ядерных объектов.

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