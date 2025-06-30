Постпред Ирана в ООН: Тегеран никогда не прекратит обогащение урана

«Наша мирная ядерная деятельность всегда будет оставаться мирной. Таким образом, обогащение – это наше право, неотъемлемое право, и мы хотим реализовать это право. <…> Я думаю, что обогащение никогда не прекратится», – подчеркнул Иравани.