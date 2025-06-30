Постпред Ирана в ООН: Тегеран никогда не прекратит обогащение урана
Иран не намерен когда-либо прекращать обогащение урана. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани в интервью CBS News.
Иравани напомнил, что Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и имеет право на производство урана и его использование в мирных целях.
«Наша мирная ядерная деятельность всегда будет оставаться мирной. Таким образом, обогащение – это наше право, неотъемлемое право, и мы хотим реализовать это право. <…> Я думаю, что обогащение никогда не прекратится», – подчеркнул Иравани.
22 июня американские ВВС вступили в ирано-израильский конфликт, атаковав три ядерных объекта Тегерана. Президент США Дональд Трамп заявлял, что удары США отбросили ядерную программу Ирана «на десятилетия». По словам американского лидера, Тегеран не смог вывезти обогащенный уран с подвергшихся ударам США ядерных объектов. 27 июня Трамп предупредил, что снова атакует исламскую республику, если станет известно, что там ведется обогащение урана.
The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что, по данным официальных лиц Ирана, атака США по ядерным объектам исламской республики оказалась слабее, чем они могли предполагать. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт при этом заявила, что программа создания ядерного оружия Ирана «завершена».