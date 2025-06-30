Израиль и новые власти Сирии пока не будут обсуждать тему Голанских высот

Голанские высоты находятся под контролем Израиля с 1967 г., однако на данном этапе диалога эта тема остается в стороне. Вместо этого Сирия стремится добиться признания своей новой власти со стороны Израиля, а также требует вывода израильских войск с территорий на юге страны, которые были взяты под контроль с января.