Израиль и новые власти Сирии пока не будут обсуждать тему Голанских высот
Сирия на переговорах с Израилем не планирует поднимать вопрос о возвращении Голанских высот. Для Дамаска сейчас приоритетной задачей является признание новой администрации во главе с Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает издание The Times of Israel, ссылаясь на информацию ливанского телеканала LBCI и его источники.
Голанские высоты находятся под контролем Израиля с 1967 г., однако на данном этапе диалога эта тема остается в стороне. Вместо этого Сирия стремится добиться признания своей новой власти со стороны Израиля, а также требует вывода израильских войск с территорий на юге страны, которые были взяты под контроль с января.
«Кроме того, Сирия призывает к четкому определению мер безопасности на юге Сирии и в приграничном треугольнике между Иорданией, Сирией и Израилем», – поясняет издание.
Вопрос о возможной поддержке Сирии со стороны США также обсуждается, хотя характер этой поддержки пока остается неопределенным.
13 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить американские санкции против Сирии, действовавшие со времен правления Башара Асада. По его словам, решение было принято после консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва приветствует отмену санкций США в отношении Сирии.