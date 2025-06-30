Россия ограничит доступ к 15 европейским СМИ

13 марта Россия ввела персональные санкции против представителей ЕС в ответ на 16-й пакет санкций. МИД РФ объявил о расширении списка представителей евроинститутов и стран – членов Евросоюза, которым будет запрещен въезд в страну. В том числе речь о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах, ответственных за оказание военной помощи Украине, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России, и др. В список также вошли представители структур Совета Европы.