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Россия ограничит доступ к 15 европейским СМИ

Ведомости

Россия в качестве ответной меры на рестрикции Евросоюза (ЕС) в отношении восьми российских изданий и каналов вводит ограничение доступа на своей территории к веб-ресурсам 15 СМИ стран – членов блока. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Брюссель и столицы государств ЕС неоднократно предупреждали, что запреты, необоснованные ограничения и другие формы репрессий, направленные против российских СМИ, не останутся без реакции Москвы.

«В случае, если ограничения в отношении отечественных изданий и информканалов будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение в отношении европейских СМИ», – говорится в сообщении.

13 марта Россия ввела персональные санкции против представителей ЕС в ответ на 16-й пакет санкций. МИД РФ объявил о расширении списка представителей евроинститутов и стран – членов Евросоюза, которым будет запрещен въезд в страну. В том числе речь о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах, ответственных за оказание военной помощи Украине, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России, и др. В список также вошли представители структур Совета Европы.

24 февраля Совет Евросоюза принял 16-й пакет санкций против России. В частности, ЕС ввел запрет на вещание восьми российских СМИ. Ограничительные меры затронули EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и «Красная звезда».

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