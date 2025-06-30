Россия ограничит доступ к 15 европейским СМИ
Россия в качестве ответной меры на рестрикции Евросоюза (ЕС) в отношении восьми российских изданий и каналов вводит ограничение доступа на своей территории к веб-ресурсам 15 СМИ стран – членов блока. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Брюссель и столицы государств ЕС неоднократно предупреждали, что запреты, необоснованные ограничения и другие формы репрессий, направленные против российских СМИ, не останутся без реакции Москвы.
«В случае, если ограничения в отношении отечественных изданий и информканалов будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение в отношении европейских СМИ», – говорится в сообщении.
13 марта Россия ввела персональные санкции против представителей ЕС в ответ на 16-й пакет санкций. МИД РФ объявил о расширении списка представителей евроинститутов и стран – членов Евросоюза, которым будет запрещен въезд в страну. В том числе речь о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах, ответственных за оказание военной помощи Украине, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России, и др. В список также вошли представители структур Совета Европы.
24 февраля Совет Евросоюза принял 16-й пакет санкций против России. В частности, ЕС ввел запрет на вещание восьми российских СМИ. Ограничительные меры затронули EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и «Красная звезда».