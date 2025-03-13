МИД России объявил об ответных мерах на 16-й пакет санкций ЕС
Москва ввела персональные санкции против представителей ЕС в ответ на 16-й пакет антироссийских санкций, сообщается на сайте МИД России.
Министерство в своем заявлении отметило, что европейские власти продолжают наращивать «нелегитимные с точки зрения международного права» ограничения в отношении России. В ответ на эти действия российской стороной «существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза» – им будет запрещен въезд в Россию.
В частности, речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи Украине, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России и др.
Российский «стоп-лист» также пополнили отдельные представители структур Совета Европы, которые были отмечены «антироссийской активностью», добавили в МИД.
С начала боевых действий на Украине страны ЕС ввели уже 16 пакетов антироссийских санкций. Совет Евросоюза принял последний пакет 24 февраля. Ограничения затронули 13 банков из РФ, также был введен запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных за пределами России и использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.
Под санкции также попали 13 россиян. Среди них – председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков, бизнесмен Альберт Авдолян, директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко. Его супруга Тина Канделаки ранее также была внесена в санкционные списки.
«РИА Новости» 10 марта писало, что постпреды стран ЕС не смогли согласовать продление персональных антироссийских санкций. Известно, что ранее продлению санкций препятствовал Будапешт.