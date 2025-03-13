МИД России объявил об ответных мерах на 16-й пакет санкций ЕС

С начала боевых действий на Украине страны ЕС ввели уже 16 пакетов антироссийских санкций. Совет Евросоюза принял последний пакет 24 февраля. Ограничения затронули 13 банков из РФ, также был введен запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных за пределами России и использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.