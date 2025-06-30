ВС РФ поразили терминал с топливом для ВСУ и места сборки БПЛА
Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по важным объектам военной инфраструктуры Украины. В частности, российские войска поразили нефтеналивной терминал, который обеспечивал топливом Военно-морские силы Украины. Об этом говорится в ежедневном отчете ведомства.
Кроме того, целями стали цеха по производству и сборке ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах. Удары наносились с использованием оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.
Средствами противовоздушной обороны РФ были перехвачены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 144 дрона самолетного типа.
В ведомстве также подвели итоги с начала специальной военной операции: уничтожено 663 самолета, 283 вертолета, 66 304 беспилотных летательных аппарата, 612 зенитных ракетных комплексов и 24 094 танка и других боевых бронированных машин.
29 июня российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Для выполнения задачи применялись средства воздушного, морского и наземного базирования, включая аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и беспилотники. По данным Минобороны, все назначенные цели были успешно поражены.