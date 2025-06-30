ВС РФ поразили терминал с топливом для ВСУ и места сборки БПЛА

Кроме того, целями стали цеха по производству и сборке ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах. Удары наносились с использованием оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.