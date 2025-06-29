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Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Ведомости

Ночью вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины, сообщили Минобороны.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. В том числе ВС России использовали аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и беспилотники.

Цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны.

27 июня российские военные нанесли групповой удар с применением ракетного комплекса «Кинжал» по инфраструктуре военного аэродрома вооруженных сил Украины.

Российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» находится на боевом дежурстве с 2017 г. Масса боевой части ракеты составляет 500 кг, а дальность полета – 2000 км. В августе 2022 г. секретарь совбеза РФ, тогда занимавший пост министра обороны, Сергей Шойгу рассказывал, что ракета развивает скорость до более 10 Махов и способна менять по пути следования траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях. «Кинжал» нельзя «ни обнаружить, ни перехватить», утверждал Шойгу.

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