Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» находится на боевом дежурстве с 2017 г. Масса боевой части ракеты составляет 500 кг, а дальность полета – 2000 км. В августе 2022 г. секретарь совбеза РФ, тогда занимавший пост министра обороны, Сергей Шойгу рассказывал, что ракета развивает скорость до более 10 Махов и способна менять по пути следования траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях. «Кинжал» нельзя «ни обнаружить, ни перехватить», утверждал Шойгу.