El Mundo: Киев строит укрепления в районе Чернобыльской АЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят укрепления в зоне Чернобыльской атомной электростанции. Об этом пишет El Mundo.
«Украина уже давно доставляет сюда песок, мешки с землей, «зубы дракона» и другие средства пассивной защиты. <…> Киевское правительство доставило очищенные от радиоактивности строительные материалы из других районов страны, чтобы возвести все эти укрепления», – говорится в материале.
14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в саркофаг, сооруженный над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, якобы попал российский беспилотник. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого подчеркивал, что любые утверждения о нанесении российской армией ударов по объектам атомной инфраструктуры недействительны.