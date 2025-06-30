«Украина уже давно доставляет сюда песок, мешки с землей, «зубы дракона» и другие средства пассивной защиты. <…> Киевское правительство доставило очищенные от радиоактивности строительные материалы из других районов страны, чтобы возвести все эти укрепления», – говорится в материале.