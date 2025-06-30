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El Mundo: Киев строит укрепления в районе Чернобыльской АЭС

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят укрепления в зоне Чернобыльской атомной электростанции. Об этом пишет El Mundo.

«Украина уже давно доставляет сюда песок, мешки с землей, «зубы дракона» и другие средства пассивной защиты. <…> Киевское правительство доставило очищенные от радиоактивности строительные материалы из других районов страны, чтобы возвести все эти укрепления», – говорится в материале.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в саркофаг, сооруженный над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, якобы попал российский беспилотник. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого подчеркивал, что любые утверждения о нанесении российской армией ударов по объектам атомной инфраструктуры недействительны.

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