Временному поверенному в делах Украины в Иране выразили протест

30 июня «Украинская правда» писала, что Киев намерен на 100% синхронизировать пакет европейских санкций в отношении Ирана. Уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил такое решение. «Там много деятелей, много компаний, и не только то, что касается военного производства и схем внешнего террора против соседей в регионе, но и внутренних репрессий в Иране», – сказал он.