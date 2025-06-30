Временному поверенному в делах Украины в Иране выразили протест
Временному поверенному в делах Украины в Иране выразили протест из-за заявлений Киева в поддержку израильских и американских ударов по территории республики. Сейчас глава первого департамента стран Евразии МИД Ирана Шахрам Фарсаи вызвал его в МИД, чтобы вручить ноту протеста. Об этом сообщили в иранском ведомстве.
В сообщении говорится, что украинская сторона фактически проигнорировала международно-правовые обязательства уважать принципы и цели Устава ООН, а также четыре Женевские конвенции.
Какое именно высказывание украинских властей стало основанием для протеста, не уточняется. Поверенный заявил, что передаст иранский протест в Киев в ближайшее время.
30 июня «Украинская правда» писала, что Киев намерен на 100% синхронизировать пакет европейских санкций в отношении Ирана. Уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил такое решение. «Там много деятелей, много компаний, и не только то, что касается военного производства и схем внешнего террора против соседей в регионе, но и внутренних репрессий в Иране», – сказал он.