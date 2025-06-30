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Выплаты за утраченное жилье получили более 40 000 жителей новых регионов

Ведомости

Выплаты за утраченное и поврежденное жилье получила 41 000 жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития новых регионов РФ, передает Кремль.

Он подчеркнул, что собственникам поврежденных индивидуальных жилищных строительств выплачиваются компенсации, размер которых регулярно индексируется.  

Хуснуллин также доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в данных регионах запустили программу страхования военных рисков по объектам жилищного строительства.

По словам президента, в 2030 г. ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем показателям. Он сообщил, что для этого потребуется построить заново или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры.

Путин также подчеркнул, что с 2022 г. в новых регионах РФ восстановили и построили почти 23 000 объектов. Речь идет о жилых домах, школах, больницах, поликлиниках, коммунальной и электросетевой инфраструктуре. Он уточнил, что за указанный период отремонтировали свыше 5400 км автомобильных дорог, включая участки трассы «Новороссия». Глава государства отметил, что сейчас идет полноценная интеграция данных регионов в общероссийское экономическое, социальное и правовое пространство.

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