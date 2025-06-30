В новых регионах с 2022 года восстановили и построили 23 000 объектов
В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях с 2022 г. восстановили и построили почти 23 000 объектов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития новых регионов, передает Telegram-канал Кремля.
Речь идет о жилых домах, школах, больницах, поликлиниках, коммунальной и электросетевой инфраструктуре. Он уточнил, что за указанный период отремонтировали свыше 5400 км автомобильных дорог, включая участки трассы «Новороссия».
Путин отметил, что сейчас идет полноценная интеграция данных регионов в общероссийское экономическое, социальное и правовое пространство.
В ходе того же мероприятия президент РФ заявил, что к 2030 г. ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем показателям. По его словам, для этого потребуется построить заново или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры.