Минтранс сообщил о готовности возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой

Авиасообщение между РФ и Доминиканой было приостановлено из-за санкций, введенных в отношении российской авиации. По данным Минтранса, до начала пандемии пассажиропоток превышал 400 000 человек. В ходе встречи с Потешкиным посол Доминиканы в РФ Алехандро Ариас Сарсуэла сообщил о высоком интересе к возобновлению авиаперевозок.