Минтранс сообщил о готовности возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой
Российская сторона готова возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой. Об этом сообщили в Telegram-канале Минтранса РФ по итогам встречи замглавы ведомства Владимира Потешкина с доминиканскими партнерами.
При достижении необходимых договоренностей первые рейсы могут начаться уже зимой, говорится в сообщении.
Авиасообщение между РФ и Доминиканой было приостановлено из-за санкций, введенных в отношении российской авиации. По данным Минтранса, до начала пандемии пассажиропоток превышал 400 000 человек. В ходе встречи с Потешкиным посол Доминиканы в РФ Алехандро Ариас Сарсуэла сообщил о высоком интересе к возобновлению авиаперевозок.
18 июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что прямое авиасообщение между Россией и США может возобновиться до конца текущего года.