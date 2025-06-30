Азербайджан намерен провести собственную экспертизу тел погибших в Екатеринбурге

28 июня сотрудники Следственного комитета (СК) РФ задержали в Екатеринбурге подозреваемых в убийствах, которые были совершены с 2001 по 2011 г. СМИ сообщали о задержании более 50 уроженцев Азербайджана. МИД Азербайджана призвал расследовать задержания своих граждан, при которых погибли два человека, еще несколько пострадали и девять были арестованы. Официальный представитель СК Светлана Петренко подтвердила смерть двух человек. По ее словам, один фигурант скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго выясняются.