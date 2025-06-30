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Азербайджан намерен провести собственную экспертизу тел погибших в Екатеринбурге

Ведомости

В Баку проведут собственную повторную экспертизу тел граждан Азербайджана, которые были фигурантами дела об убийствах в Екатеринбурге. Об этом сообщает APA.

По данным агентства, тела азербайджанцев будут доставлены в международный аэропорт Гейдар Алиев 30 июня. Экспертиза состоится 30 июня или 1 июля.

28 июня сотрудники Следственного комитета (СК) РФ задержали в Екатеринбурге подозреваемых в убийствах, которые были совершены с 2001 по 2011 г. СМИ сообщали о задержании более 50 уроженцев Азербайджана. МИД Азербайджана призвал расследовать задержания своих граждан, при которых погибли два человека, еще несколько пострадали и девять были арестованы. Официальный представитель СК Светлана Петренко подтвердила смерть двух человек. По ее словам, один фигурант скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго выясняются.

На следующий день Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Акифа Мохбалы-оглы Сафарова по обвинению в убийстве. До этого суд избрал меру пресечения Мазахиру Мохбалы-оглы Сафарову по делу об убийствах. Срок содержания под стражей продлили на 72 часа еще троим обвиняемым: Ахлиману Сатдару-оглы Гянджиеву, Шахину Мамедали-оглы Лалаеву и Бакиру Мехди-оглы Сафарову.

«РИА Новости» со ссылкой на представителей силовых структур писало, что задержанные члены организованной преступной группировки причастны к массовому отравлению алкоголем на Урале и гибели 44 человек в 2021 г. Собеседник агентства уточнил, что группировка также владела рядом киосков, где продавалась контрафактная табачная продукция. По его словам, встречи ее членов происходили в ресторане «Баку плаза» и кафе «Каспий» в Екатеринбурге.

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