Bild: в Германии «пропал» предназначенный для Украины 1 млрд евро

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о снятии ограничений на поставку дальнобойного оружия Украине. Таким вооружением, в частности, являются крылатые ракеты Taurus KEPD 350/150, которые могут достигать расстояния до 500 км. Берлин не раскрывал, будут ли поставлены Taurus Украине. Писториус по прибытии на встречу контактной группы по Украине в Брюсселе 4 июня говорил, что украинские военные могут получить первые дальнобойные системы в рамках германо-украинского проекта уже через несколько недель.