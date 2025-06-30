Bild: в Германии «пропал» предназначенный для Украины 1 млрд евро
Глава минобороны ФРГ Борис Писториус пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Берлин выделит 9,2 млрд евро военной помощи Киеву. Но кабинет канцлера Германии Фридриха Мерца посчитал, что страна может выделить из бюджета на эти цели 8,3 млрд евро. Об этом сообщает Bild.
Как пишет газета, минобороны германии надеется найти еще 900 млн из внебюджетных источников. Если решить проблему с дефицитом не получится таким путем, его придется заполнить деньгами налогоплательщиков или Украина получит меньше, чем объявил Писториус.
30 июня министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль во время визита в Киев заявил, что Германия стремится помочь Украине нарастить производство вооружения, для того чтобы укрепить свои переговорные позиции в процессе урегулирования конфликта с Россией. Глава ведомства назвал военное сотрудничество двух стран «козырем», с помощью которого не только Украина, но и Германия может получить выгоду.
26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о снятии ограничений на поставку дальнобойного оружия Украине. Таким вооружением, в частности, являются крылатые ракеты Taurus KEPD 350/150, которые могут достигать расстояния до 500 км. Берлин не раскрывал, будут ли поставлены Taurus Украине. Писториус по прибытии на встречу контактной группы по Украине в Брюсселе 4 июня говорил, что украинские военные могут получить первые дальнобойные системы в рамках германо-украинского проекта уже через несколько недель.