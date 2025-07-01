ПВО сбила три ракеты Storm Shadow и 173 дрона ВСУ за сутки

По данным ведомства, авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ также нанесли удары по объектам украинской армии в 148 районах. Под удар попали пункты управления, склады боеприпасов, цеха по сборке и производству беспилотников, а также временные места дислокации подразделений ВСУ.