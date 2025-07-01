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ПВО сбила три ракеты Storm Shadow и 173 дрона ВСУ за сутки

Ведомости

Российские силы ПВО за последние сутки перехватили три британские ракеты Storm Shadow, пять управляемых авиабомб JDAM, три реактивных снаряда HIMARS, а также 173 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ также нанесли удары по объектам украинской армии в 148 районах. Под удар попали пункты управления, склады боеприпасов, цеха по сборке и производству беспилотников, а также временные места дислокации подразделений ВСУ.

С начала спецоперации, по информации Минобороны, российские военные уничтожили 663 самолета, 283 вертолета, более 66 000 беспилотников, 612 ЗРК, свыше 24 000 танков и других боевых машин противника.

1 июля ФСБ сообщила об обнаружении украинского схрона с химическим оружием в районе села Ильинка в ДНР. В тайнике находились самодельные взрывные устройства с хлорпикрином – боевым отравляющим веществом, запрещенным Конвенцией о химическом оружии. Возбуждено уголовное дело по статье о разработке и хранении оружия массового поражения (ст. 355 УК РФ).

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