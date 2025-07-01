В ДНР нашли украинский схрон с химическим оружием для сброса с беспилотника
В Кураховском районе ДНР обнаружен украинский схрон с химическим оружием для сброса с беспилотного летательного аппарата. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Схрон был найден сотрудниками ФСБ и военнослужащими Минобороны РФ вблизи села Ильинка. По данным спецслужбы, речь идет о самодельных взрывных устройствах, снаряженных «взрывчатым веществом (пластитом) и боевым отравляющим веществом хлорпикрином». Подчеркивается, что хлорпикрин запрещен к применению в качестве средства ведения войны международной Конвенцией о запрещении химического оружия.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о разработке, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения по признакам преступления (ст. 355 УК РФ).
В июле 2024 г. на тот момент начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что Киев более 400 раз применил нелетальные токсичные химикаты во время специальной военной операции. Кириллов говорил, что украинские войска применяли хлорпикрин в смеси с хлорацетоном в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артемовска. 17 декабря 2024 г. генерал-лейтенант Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте в Москве.