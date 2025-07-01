В июле 2024 г. на тот момент начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что Киев более 400 раз применил нелетальные токсичные химикаты во время специальной военной операции. Кириллов говорил, что украинские войска применяли хлорпикрин в смеси с хлорацетоном в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артемовска. 17 декабря 2024 г. генерал-лейтенант Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте в Москве.