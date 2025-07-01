Песков: в переговорах России и Украины «никто ничего не затягивает»
Россия и Украина выполняют договоренности прошлых переговоров, сейчас идет подготовка к третьей встрече. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Вашингтона о «затягивании» мирных переговоров.
«До сих пор выполнялись те договоренности, которые были достигнуты в ходе второго раунда российско-украинских переговоров, которые состоялись в Стамбуле. <...> Когда договорятся, будут выполнены все предыдущие гуманитарные договоренности, соберутся и будут дальше уже обсуждать. Здесь как раз никто ничего не затягивает», – сказал он.
Песков уточнил, что Москва заинтересована в достижении целей, которые «мы пытаемся достигнуть в ходе специальной военной операции, политико-дипломатическими средствами»: «Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать».
Представитель Кремля говорил накануне, что продвижение процесса мирного урегулирования на Украине зависит от поведения Киева и эффективности действий Вашингтона.
30 июня спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что заявления РФ о том, что украинская и американская стороны затягивают мирные переговоры по урегулированию конфликта, необоснованны. По версии Келлога, именно Москва тянет время в урегулировании конфликта.