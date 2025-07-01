Песков: в переговорах России и Украины «никто ничего не затягивает»

«До сих пор выполнялись те договоренности, которые были достигнуты в ходе второго раунда российско-украинских переговоров, которые состоялись в Стамбуле. <...> Когда договорятся, будут выполнены все предыдущие гуманитарные договоренности, соберутся и будут дальше уже обсуждать. Здесь как раз никто ничего не затягивает», – сказал он.