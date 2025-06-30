Келлог: заявления о затягивании переговоров со стороны США необоснованны
Заявления РФ о том, что украинская и американская стороны затягивают мирные переговоры по урегулированию конфликта, необоснованны. Такое мнение выразил спецпредставитель президента США Кит Келлог в социальной сети X.
Так он ответил на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что продвижение процесса мирного урегулирования на Украине зависит от поведения Киева и эффективности действий Вашингтона.
По мнению Келлога, президент США Дональд Трамп был «последователен и непреклонен» в достижении прогресса по прекращению боевых действий. Как считает спецпредставитель главы Белого дома, именно Москва тянет время в урегулировании конфликта.
В ходе брифинга 30 июня Песков заявил, что на Украине прекрасно знают, что должно быть сделано для того, чтобы боевые действия в рамках спецоперации прекратились. «Все эти условия были озвучены президентом [РФ Владимиром Путиным], собственно, год назад на выступлении перед руководящим составом Министерства иностранных дел. Вот в Киеве хорошо знают и помнят эти заявления президента Путина», – подчеркнул представитель Кремля.
Речь идет о заявлении главы государства в июне 2024 г. о том, что нужно для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Киева.