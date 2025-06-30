Келлог: заявления о затягивании переговоров со стороны США необоснованны

В ходе брифинга 30 июня Песков заявил, что на Украине прекрасно знают, что должно быть сделано для того, чтобы боевые действия в рамках спецоперации прекратились. «Все эти условия были озвучены президентом [РФ Владимиром Путиным], собственно, год назад на выступлении перед руководящим составом Министерства иностранных дел. Вот в Киеве хорошо знают и помнят эти заявления президента Путина», – подчеркнул представитель Кремля.