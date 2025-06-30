Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Келлог: заявления о затягивании переговоров со стороны США необоснованны

Ведомости

Заявления РФ о том, что украинская и американская стороны затягивают мирные переговоры по урегулированию конфликта, необоснованны. Такое мнение выразил спецпредставитель президента США Кит Келлог в социальной сети X.

Так он ответил на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что продвижение процесса мирного урегулирования на Украине зависит от поведения Киева и эффективности действий Вашингтона. 

По мнению Келлога, президент США Дональд Трамп был «последователен и непреклонен» в достижении прогресса по прекращению боевых действий. Как считает спецпредставитель главы Белого дома, именно Москва тянет время в урегулировании конфликта.

В ходе брифинга 30 июня Песков заявил, что на Украине прекрасно знают, что должно быть сделано для того, чтобы боевые действия в рамках спецоперации прекратились. «Все эти условия были озвучены президентом [РФ Владимиром Путиным], собственно, год назад на выступлении перед руководящим составом Министерства иностранных дел. Вот в Киеве хорошо знают и помнят эти заявления президента Путина», – подчеркнул представитель Кремля.

Речь идет о заявлении главы государства в июне 2024 г. о том, что нужно для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Киева.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных