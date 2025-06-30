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Песков: в Киеве знают, что сделать для прекращения боев

Ведомости

На Украине прекрасно знают, что должно быть сделано для того, чтобы боевые действия в рамках спецоперации прекратились. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все эти условия были озвучены президентом [РФ Владимиром Путиным], собственно, год назад на выступлении перед руководящим составом Министерства иностранных дел. Вот в Киеве хорошо знают и помнят эти заявления президента Путина», – подчеркнул представитель Кремля.

В июне 2024 г. на встрече с руководством МИД России Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Киева.

Первые переговоры представителей РФ и Украины прошли 16 мая 2025 г. в Стамбуле, вторые – 2 июня. В рамках последней встречи переговорщики договорились о передаче Киеву 6000 тел солдат и офицеров. Делегации также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет.

26 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что сроки третьего раунда переговоров России и Украины определят главы делегаций. Площадкой для встречи останется Стамбул. Путин уточнял, что предметом нового раунда переговоров станет обсуждение российского и украинского проектов меморандума об урегулировании.

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