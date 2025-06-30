Песков: в Киеве знают, что сделать для прекращения боев

Первые переговоры представителей РФ и Украины прошли 16 мая 2025 г. в Стамбуле, вторые – 2 июня. В рамках последней встречи переговорщики договорились о передаче Киеву 6000 тел солдат и офицеров. Делегации также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет.