Песков: в Киеве знают, что сделать для прекращения боев
На Украине прекрасно знают, что должно быть сделано для того, чтобы боевые действия в рамках спецоперации прекратились. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все эти условия были озвучены президентом [РФ Владимиром Путиным], собственно, год назад на выступлении перед руководящим составом Министерства иностранных дел. Вот в Киеве хорошо знают и помнят эти заявления президента Путина», – подчеркнул представитель Кремля.
В июне 2024 г. на встрече с руководством МИД России Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Киева.
Первые переговоры представителей РФ и Украины прошли 16 мая 2025 г. в Стамбуле, вторые – 2 июня. В рамках последней встречи переговорщики договорились о передаче Киеву 6000 тел солдат и офицеров. Делегации также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет.
26 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что сроки третьего раунда переговоров России и Украины определят главы делегаций. Площадкой для встречи останется Стамбул. Путин уточнял, что предметом нового раунда переговоров станет обсуждение российского и украинского проектов меморандума об урегулировании.